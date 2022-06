Jonge makers van podiumkunst laten hun kunsten zien op festival Poolshoogte in Deventer havenkwartier

In totaal staan er in het weekend van 1, 2 en 3 juli 17 voorstellingen op het programma, met genres als acrobatiek, theater, dans en clownesk cabaret. Voor de voorstellingen in de theaterzaal van het Theaterschip is een (gratis) reservering noodzakelijk. Deze zijn te reserveren via de website van het Theaterschip. De buitenvoorstellingen zijn zonder reservering en gratis te bekijken.