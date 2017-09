Jonge meiden verleiden te shoppen in Kringloopwarenhuis Het Goed

Chantal probeert het nog maar een keer, nu voor tv

5:33 Ze eet zes dagen in de week bij haar ouders, omdat ze te weinig geld heeft om te koken voor haarzelf en haar dochtertje. Maar de Deventerse Chantal Vreulink rookt wel voor 250 euro per maand, en het lukt haar niet om te stoppen. Daarom doet de 28-jarige alleenstaande moeder mee met het project van AvroTros in het kader van Stoptober: 'We Stoppen’.