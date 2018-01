Jonge musici uit de regio in de prijzen bij Prinses Christinaconcours

Schutterend GA Eagles onderuit in doelpuntrijk duel in Volendam

28 januari Als Go Ahead Eagles de eigen stadsgrenzen verlaat, staat de uitslag vaak wel vast. Zo ook deze zondagmiddag in Volendam. De Noord-Hollandse thuisploeg was in een doelpuntrijk maar matig spektakelstuk met 4-3 te sterk voor de schutterende ploeg van trainer Jan van Staa. Want wie zo verdedigt zal nog maar zelden een wedstrijd winnend besluiten.