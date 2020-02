Jonge touwtrek wereldkampioen uit Holten trekt brons, zilver en goud bij elkaar in Ierland

Huisdieren­be­zit­ter dreigt zich vast te ketenen in huis tijdens ruiming V1 bom: ‘Ze hebben me nodig’

24 februari De ruiming van de vliegende bom V1 die langs de A1 bij Wilp gevonden is, brengt bezitters van huisdieren in de problemen. Mensen die geen onderdak vinden bij familie of vrienden, kunnen op 8 maart doorbrengen in sporthal Jachtlust in Twello, maar voor huisdieren is daar geen plek. Mieke Krottje wil haar vier poezen niet in de steek laten en dreigt zich daarom in huis vast te ketenen.