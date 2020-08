Jonge vader kan ook regie houden bij bevalling

Kaart: bekijk hier het aantal nieuwe corona-gevallen in jouw gemeente

18 augustus Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens door corona is deze week gestegen: twaalf en zeven meer dan vorige week. Het aantal nieuwe coronabesmettingen (4013) bleef vrijwel gelijk: 23 minder dan vorige week. In vergelijking met de brandhaarden in het westen, is de situatie in Oost-Nederland relatief rustig.