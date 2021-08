Jonge voetbaljournalist (25) volgt Go Ahead Eagles jaar lang op de voet: ‘Mijn favoriete club in Nederland’

Spaans sprak vele voetballers, kwam in vele stadions, schreef voor voetbalmagazines ELF en Staantribune. Maar komend seizoen gooit hij het over een totaal andere boeg. Sinds deze week woont én werkt de geboren Amsterdammer in Deventer. Het roodgeel van Go Ahead Eagles, de club die diepgeworteld is in de stad, gaat hij praktisch elke dag zien.