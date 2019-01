Jonge Voorstenaar scoort met ‘Nashville’-protestlied in dialect

Versie drie

De tekst voor het lied had de Voorstenaar in pakweg een kwartier klaar. Het deuntje spookte al weken door zijn hoofd. Eekhuis stuurde een handvol qua muzikale opbouw verschillende versies op naar bevriende muzikanten. Die wezen allemaal versie drie, die op Facebook en later YouTube is beland, als de beste aan.

In de ‘slaapkamerclip’ is te zien hoe Tom Eekhuis Loat iedereen in zien weerd live zingt en gitaar speelt. Dat het een dialectlied is geworden, zal niemand die hem kent verrassen. Hij is een groot fan van Normaal en dialectmuziek in het algemeen.