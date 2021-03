Jongen door een groep mishandeld bij Station Holten

Deventer neemt ook de omgeving mee in plannen voor een permanente nieuwe Brinkgara­ge

13 maart Parkeren in de Brinkgarage onder de Wilhelminabrug in Deventer kon altijd dankzij een tijdelijke vergunning. Die loopt in 2023 af. Het college wil er een permanente parkeergarage van maken. In de plannen wordt ook de omgeving meegenomen.