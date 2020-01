Jongen mishandeld op Snipperlingsdijk Deventer, politie zoekt getuigen

Kaart Politie Deventer houdt woningen in de gaten in strijd tegen oplaaiende autobran­den

16:39 De Deventer politie houdt na een autobrand in de nacht meerdere woningen in de gaten, in de zoektocht naar een mogelijke verdachte. ,,Als we op het moment van een autobrand zien dat iemand thuis is, geeft dat ook informatie waarmee we mensen mee kunnen uitsluiten.”