Jongens knallen met crossauto op boom bij Lettele

Het voertuig vloog in de brand, de inzittenden konden de wagen zonder kleerscheuren verlaten. Dit alles gebeurde zaterdagmiddag op een terrein naast de Marsweg. De toegesnelde brandweer heeft de auto geblust. Het vuur was van een dusdanige hevigheid dat er niets te redden viel. Een uitgebrand autokarkas is alles wat er rest na het crossavontuur.