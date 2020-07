Jongeren spuiten erop los met graffiti in Colmschate (en de buurt vindt het prima) ‘Mooi toch?’

OM wil celstraf na poging tot brandstich­tin­gen door asielzoe­ker in Balkbrug en Schalkhaar

13:42 Een getraumatiseerde vrouw uit China poogde tot twee keer toe brand te stichten: eerst in het asielzoekerscentrum in Schalkhaar en daarna in kliniek Veldzicht in Balkbrug. De officier van justitie wil dat de vrouw een jaar cel krijgt, waarvan 3 maanden voorwaardelijk.