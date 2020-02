Jongeren voelen zich thuis bij 100-jarige Plattelands Jongeren Bathmen

De Plattelandsvereniging telt vandaag de dag zo’n vierhonderdvijftig leden in de leeftijd van 16 tot en met 35 jaar. Dat aantal is een eeuw lang redelijk stabiel gebleven. Hoe krijgen ze dát in Bathmen voor elkaar? Voorzitter Jessica van de Loosdrecht (30) bestuurt de club en spreekt over een grote saamhorigheid en enthousiasme. Hoewel ze nog maar vijf jaar in Bathmen woont was het ook voor de in Olst geboren Jessica vanzelfsprekend dat ze lid werd.