Jongerenklooster in voormalige abdij Sion in Diepenveen

De jongeren vormen samen met de vaste begeleiders van de stichting Jongerenklooster een gemeenschap. Het is het eerste klooster voor jongeren in Nederland.

Het klooster in Diepenveen werd in 1890 gebouwd door Belgische trappisten. Monniken zochten er meer dan een eeuw lang bezinning en afzondering. Toen de kloostergemeenschap was geslonken tot twaalf broeders, besloten die de abdij te koop zetten. Stichting Nieuw Sion kocht het complex in 2015 en richtte het in als plek voor inspiratie en bezinning.