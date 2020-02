Jongerenrekening Go Ahead Eagles bij Rabobank gewild

Het is bijna een jaar geleden dat Go Ahead Eagles samen met Rabobank een jongerenrekening introduceerde. In navolging van clubs als AZ, De Graafschap, Feyenoord en PSV blijkt het zeer succesvol.

Een exact aantal jonge rekeninghouders tot en met 17 jaar wil de bank niet prijsgeven. ,,Dat is marktinformatie’’, zegt woordvoerder Eric Lagerwey van Rabobank. Maar de invoering is volgens Rabobank Salland een succes. ,,In de afgelopen periode hebben veel jongeren een rekening geopend.’’

De bank hoopt financieel bewustzijn bij kinderen bij te brengen. Lagerwey: ,,Uit onderzoek is gebleken dat wanneer kinderen om jonge leeftijd leren omgaan met geld er op latere leeftijd minder kans is op financiële problemen. Daarnaast is het een mooie koppeling van de sport aan onze financiële dienstverlening.’’

Andere clubs

Go Ahead Eagles is zeker niet de enige club die samen met de Rabobank een rekening voor jongeren aanbiedt. Ook AZ, De Graafschap, Heerenveen, Feyenoord, PSV, Telstar, Utrecht en Volendam werken met Rabobank samen. ,,Of daarbij expertise wordt ingewonnen van elkaar, is niet bekend.’’

Jongeren die bij Go Ahead Eagles een jongerenrekening openen maken onder meer kans op vier toegangskaarten voor een thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles of een officieel Go Ahead Eagles wedstrijdshirt met zijn of haar eigen naam.

ABN Amro