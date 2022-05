Jongetje uit Deventer klimt in boom, maar komt er niet meer uit: keukentrapje mag niet baten

Liveblog Hatto Heim haalt titel overtui­gend binnen, SVI verplet­tert Barneveld en Flevo Boys laat het opnieuw liggen

Hatto Heim is de kampioen van de derde klasse C. Als je in de kampioenswedstrijd met 1-4 wint bij de eerste achtervolger is dat natuurlijk niet meer dan verdiend. Maar de meeste indruk maakte SVI, dat met ruime cijfers te sterk was voor koploper SDV Barneveld. Ook in de hoogste competities rolde de bal, maar Flevo Boys, HHC Hardenberg, Staphorst en VVOG konden allemaal geen tot weinig potten breken. Ook bij DVS’33 lukte er weinig. De ploeg uit Ermelo had echter wel wat te vieren.

22 mei