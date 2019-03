Jongste kandidaat Jarno (16) komt niet in de Staten van Overijssel

Het is hem niet gelukt, de 16-jarige Jarno van Straaten uit Deventer komt niet met voorkeursstemmen in de Provinciale Staten van Overijssel. Toch is de jonge GroenLinks-kandidaat hartstikke blij. ‘Tof dat 203 mensen hebben op mij gestemd hebben’.

De Deventenaar is vooral blij met de winst die zijn partij vorige week woensdag heeft geboekt. ,,We zijn van twee naar vijf zetels gegaan. Dat is heel erg mooi’’, reageert hij enkele momenten nadat hij de definitieve uitslag heeft gekregen. ,,Er hebben 203 mensen op mij gestemd. Dat was niet genoeg om alsnog een plekje in de Staten te krijgen maar ik ben er wel hartstikke blij mee.’’

School

Of de verkiezingscampagne van de Overijsselse GroenLinks-fractie naar meer smaakt, laat hij nog even in het midden. ,,Misschien wel maar eerst nu terug naar school’’, aldus de vwo-scholier.