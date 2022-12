Jonkheer en buurman uit Terwolde met elkaar overhoop, deze keer over hooibalen: ‘We zijn geen vrienden’

Compleet nieuwe uitstra­ling is spannende stap voor deze bekende locatie in Bussloo: ‘Toch mijn eerste kind’

Wie Bussloo zegt, zegt Pitch & Putt. In de wijde regio bekend als plek waar je op 27 holes een balletje kan slaan. Minder bekend zijn de escaperooms, het lasergamen, glowgolf en pubquizzen. Reden voor eigenaar Bas van Roosmalen (51) om zijn bedrijf nieuw leven in te blazen en het een compleet nieuwe uitstraling én naam te geven: Multi Fun Bussloo. ,,Moeilijk, het is toch mijn eerste kind.”

