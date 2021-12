Joods feest van de lichtjes gevierd in Raalter Plaskerk: ‘Goed om één keer per jaar naar buiten te treden’

Video Géén foodhall of fietsen­zaak: Charell mag haar grootse plannen uitvoeren in veelbespro­ken synagoge in Deventer

Geen foodhall of fietsenwinkel, maar de voetjes van de vloer op hiphopmuziek. Na jarenlang soebatten, heeft de voormalige synagoge in het centrum van Deventer een nieuwe bestemming. Charell Peters (32) trekt met haar dansschool in oude gebedshuis en heeft grootse plannen. ,,Het is zo massaal en mooi gelegen.’’

6 oktober