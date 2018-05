Joodse gemeente moet Deventer synagoge uit

De joodse gemeenschap Beth Shoshanna moet 17 juni de synagoge aan de Golstraat verlaten. Via een advocaat hebben pandeigenaar Carlus Lenferink en ondernemer Ayhan Sahin dat aan de joodse gemeente laten weten. Sahin wil een foodhal in de synagoge vestigen.

Het opzeggen van de huur verbaast voorganger van de joodse gemeenschap, Tom Fürstenberg. ,, Dit is ongelooflijk’’, zegt Fürstenberg. ,,We worden gewoon uit de sjoel gezet, met onze heilige torarol de straat op. We gaan om te beginnen juridisch advies inwinnen of dit zomaar mag.’’ De joodse gemeente heeft een mondeling en schriftelijke huurovereenkomst. Dat is jaren geleden afgesproken met de vorige eigenaar van het pand.

Haast

Volgens de Amsterdamse advocaat van Sahin en Lenferink, Daniël Segbert, kan dat per maand opgezegd worden. Segbert schrijft in de brief aan Beth Shoshanna dat de plannen van Sahin en Lenferink ‘steeds meer gedaante krijgen’. Dat zou de haast om de joodse gemeenschap zo snel mogelijk uit de synagoge te zetten rechtvaardigen.

Volgens burgemeester Andries Heidema is de vergunningaanvraag van Sahin om een horecazaak van het Rijksmonument te maken nog niet in behandeling genomen. ,,De aanvraag was onvolledig’’, geeft Heidema aan. Een bestemmingsplanwijziging neemt over het algemeen, zonder bezwaar, een half jaar in beslag. De suggestie van de raadsfracties van CU, GL en VVD dat het tijd wordt dat het college van B en W gaat bemiddelen in de kwestie weerspreekt Heidema. ,,Dit is een privaatrechtelijke kwestie.’’