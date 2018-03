Op tweede paasdag (2 april) beleeft Deventer opnieuw de spectaculaire wielerronde voor recreanten over de kasseitjes van het historische Bergkwartier. Zoetemelk is in ieder geval aanwezig bij de Zaterdagavond Etappe (31 maart) in De Hip aan de Brink. Die wieleravond wordt gepresenteerd door Frank Evenblij van tv-programma Bureau Sport. Behalve Zoetemelk, winnaar van de Tour de France in 1980 en als 38-jarige nog wereldkampioen, is Hennie Kuiper een van de gasten. Op Paaszondag (1 april) rijdt Zoetemelk, mits het weer goed is, mee in een toertocht van ongeveer 40 kilometer rond Deventer.