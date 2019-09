Joost (50) doet in Deventer een Iron Man, helemaal in z’n eentje

video Insecten eten? Onze Angelique neemt de proef op de som en laat zich verrassen

23 september Wat ga ik eten? Insecten? Zonder uitzondering kijken mensen me verbijsterd of zelfs meewarig aan. Insecten? Vrijwillig? Ja, echt dus. Misschien juist wel omdat ik het doodeng vind. En in het buitenland de eettentjes niet altijd vertrouw. Maar Berry Steenbruggen is een bekende Deventenaar. Als hij vraagt wie met hem insecten wil proberen, vrees ik dat dit mijn uitgelezen kans is. Als twee miljard mensen op deze wereld met enige regelmaat insecten eten, dan zal het toch niet zo vreselijk zijn?