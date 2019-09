Joost Rutgers bezig aan laatste loodjes van zijn solo Iron Man in en rond Deventer

updateNog even en Joost Rutgers uit Deventer heeft de triatlon in en eigen stad voltooid. Hij is nu bezig aan de laatste vijf kilometer van de marathon.

Het zwemmen en fietsen ging Joost Rutgers (50) uit Deventer goed af, maar eenmaal bezig is aan de marathon, het derde en afsluitende onderdeel van zijn Iron Man door zijn woonplaats en omgeving, begon het lijf te protesteren. Op advies van de fysio schroefde hij het tempo iets terug, waarna het stukken beter ging. De planning was dat hij rond 20.10 uur zou finishen. Dat gaat hij niet halen, maar enorm veel achter op schema loopt hij niet. Zeker gelet op het feit dat hij op het looponderdeel al vrij snel last van zijn hamstring kreeg.

Na twee van de drie triatlononderdelen liep hij juist voor op schema. Zo'n vijf minuten eerder dan verwacht kwam hij om 14.55 uur na 180 kilometer fietsen aan bij zijn woning in Schalkhaar. Vooraf had hij al de meeste vrees voor de marathon, het derde en laatste onderdeel.

Tijdwinst

Joost Rutgers begon vanochtend in het Borgelerbad aan zijn solo ‘Deventer Eagle Triathlon’ voor 3,8 kilometer zwemmen, gevolgd door 180 kilometer op de fiets. Het fietsen ging meer dan crescendo, want hij wist gedurende de 180 kilometer dus winst te behalen op het tijdschema dat hij vooraf had uitgestippeld.

De voorzitter van Kon. UD thuis heeft zijn woning uitgekozen om de fiets te verwisselen voor de loopschoenen. Ook heeft hij thuis even een kop bouillon gegeten voor hij aan de marathon begon. ,,De doodloop", noemt zoon Joep het weinig subtiel. Gelukkig voor Joost krijgt hij tijdens de echt zware kilometers gezelschap om hem door die laatste loodjes te slepen.

Houten kont

Zoon Joep (20) is al sinds vanochtend met zijn vader op pad. Hij volgt de verrichtingen van de vijftigjarige Joost op de scooter, praat af en toe met hem, moedigt hem aan en zorgt dat hij op tijd eet en drinkt. ,,Ik heb een tasje bij me met bananen en powerrepen enzo, om te voorkomen dat hij een hongerklop krijgt.” De jonge Rutgers is naar eigen zeggen ook aardig sportief en lijkt enigszins aangestoken door de sportieve prestatie van zijn vader. ,,Ik zie mezelf dit ooit ook wel doen. Ik weet nu hoe het moet.” Met Joep gaat het na ruim 150 kilometer op de scooter ook nog prima. ,,Een beetje een houten kont, maar verder gaat alles goed.”

De vijftigjarige Rutgers droomde altijd al van een triatlon - 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer en 195 meter hardlopen - maar bij gebrek aan een dergelijke krachttoer in eigen stad stippelde hij die zelf maar uit uit. Met als grote voordeel dat hij af en toe thuis kan ‘aanleggen’ voor bijvoorbeeld een bouillonnetje. Echtgenote Nicolette vindt het een spannende dag, maar is wel blij dat Joost niet helemaal alleen op pad is.

Spannend

Het was de bedoeling dat hij rond 20.10 uur thuis zou finishen, maar de kans dat hij deze eindtijd gaat halen is geslonken, al is het zeker niet onmogelijk laat echtgenote Nicolette weten. ,,Hij loopt nu op een schema van 5 uur voor de marathon, dus op zich kan het nog", klinkt het hoopvol. ,,Dit is heel spannend.” Hoe dan ook wacht hem thuis een warm onthaal. ,,Van mij mag hij het hele weekend klagen", zegt Nicolette. ,,Dat heeft hij dan wel verdiend.”