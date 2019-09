Joost Rutgers loopt iets voor op schema van zijn solo Iron Man op Deventer grondgebied

updateJoost Rutgers uit Deventer heeft inmiddels 150 van de 180 kilometer op de fiets erop zitten en is op weg van Holten via Bathmen naar Deventer. Het thuisfront constateert tevreden dat het lekker met Rutgers gaat en dat het er allemaal nog goed uitziet. Hij loopt zelfs iets voor op schema.

Zoon Joep (20) is al sinds vanochtend met zijn vader op pad. Hij volgt de verrichtingen van de vijftigjarige Joost op de scooter, praat af en toe met hem, moedigt hem aan en zorgt dat hij op tijd eet en drinkt. ,,Ik heb een tasje bij me met bananen en powerrepen enzo, om te voorkomen dat hij een hongerklop krijgt.” De jonge Rutgers is naar eigen zeggen ook aardig sportief en lijkt enigszins aangestoken door de sportieve prestatie van zijn vader. ,,Ik zie mezelf dit ooit ook wel doen. Ik weet nu hoe het moet.” Met Joep gaat het na ruim 150 kilometer op de scooter ook nog prima. ,,Een beetje een houten kont, maar verder gaat alles goed.”

Precies volgens schema is Joost Rutgers vanochtend aan de 180 kilometer op de fiets begonnen nadat hij eerder op de ochtend al 3,8 kilometer had gezwommen in het Borgelerbad. Rond 11.00 uur fietste de inwoner van Schalkhaar bij Diepenveen en had hij al zeventig kilometer achter de rug, vertelt echtgenote Nicolette Rutgers.

De vijftigjarige Rutgers droomde altijd al van een triatlon - 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer en 195 meter hardlopen - maar bij gebrek aan een dergelijke krachttoer in eigen stad stippelde hij die zelf uit. Met als grote voordeel dat hij af en toe thuis kan ‘aanleggen’ voor bijvoorbeeld een bouillonnetje. Echtgenote Nicolette vindt het een spannende dag, maar is blij dat Joost niet helemaal alleen op pad is.

Rond 15.00 uur wordt de voorzitter van Kon. UD thuis verwacht om zijn fiets te verwisselen voor de loopschoenen. Ook kan hij dan thuis even wat eten voor hij aan de marathon begint. Dat is het onderdeel waar Rutgers zelf het meest tegen op zag. ,,De doodloop", noemt zoon Joep het. Gelukkig voor Joost krijgt hij tijdens de echt zware kilometers gezelschap om hem door die laatste loodjes te slepen.