Jorien geeft duurzame mode een podium in Deventer

De eerste week van oktober is het DSFW. Begonnen in Amsterdam haken steeds meer steden aan. Het is het zesde jaar dat de aandacht gevestigd wordt op eerlijke mode. En nu voor het eerst ook in Deventer. ,,Mensen zijn zich niet eens bewust van duurzame mode", zegt de Deventerse. ,,Of weten wel dat het er is, maar hebben geen idee waar ze terecht kunnen. Daar wil ik bij helpen.”

Dus is ze al ruim een half jaar aan het regelen. ,,Ik begon bij de documentaire. Het serieuze deel. Een jonge documentairemaakster maakte 'The Positive Chain of Change'. Daar beginnen we meteen vrijdag 4 oktober mee. Maakster Chanel Trapman wilde heel graag langskomen als we haar documentaire in het Filmhuis vertonen.”

Leuk

Maar met het serieuze deel, waarbij Vermeer de toch al bewuste Deventenaar natuurlijk trekt, was wel het hek van de dam. ,,Want het moet ook gewoon leuk zijn. Mode is toch gewoon leuk? Mensen weten alleen niet waar ze het kunnen halen. Of hoe ze het moeten bekijken. Het is ook een kwestie van zuiniger met je kleding omgaan. Of minder kopen. Juist tweedehands kleding kopen.”

Er zijn ook merken die duurzaam produceren. Vermeer verbindt de winkels in Deventer die nadenken over de achtergrond van hun mode in een route door de stad. ,,En ook de tassen van de Techniekfabriek, gemaakt van tweedehands canvas en werkkleding, hangen speciaal in deze week in de winkels. Welke winkels dat zijn? Dat ga ik nu nog niet vertellen. Dat kunnen mensen straks ervaren."

Kledingreparatie

Er is een stylecoach die met kleren uit je eigen kledingkast je persoonlijke stijl gaat bekijken in een interactieve lezing bij Fooddock. De Knutselarij gaat met kinderen aan de slag om met een eigen meegebracht t-shirt heel wat anders te maken. ,,Het repaircafe in Het Goed gaat deze week speciaal open voor textiel. Daar zijn sommige mensen heel handig in. En er zijn ook hele leuke oplossingen voor kledingreparatie.” Vermeer lacht. ,,En weet je wat helemaal leuk is? Neem je kinderen mee: kunnen ze zelf hun broek repareren.”

Hoe je van een kapotte paraplu een leuke tas maakt, een ruilbeurs: Vermeer heeft aan alles gedacht. ,,Natuurlijk hoort een ruilbeurs erbij. Drie zelfs", komt Vermeer op stoom. Van een evenementje is al lang geen sprake meer. ,,Maar dat is ook niet de intentie. Het moet gedragen worden door de stad. Natuurlijk ben ik er nu heel druk mee. Ik kom uit een gezin waar een auto al geen gemeengoed was. Ik ben met bewustwording opgegroeid. Maar waar biologisch eten ondertussen wel ingeburgerd is, en de meeste mensen nadenken over klimaat of energievoorziening, is dat bij mode nog niet het geval.”

Fast Fashion

De kinderen van het ecolyceum gaan de film The True Cost bekijken. Ook een deel van Vermeers rondgang door de stad. ,,Die film, over de kledingindustrie, de ‘fast fashion', zou op alle scholen verplichte kost moeten zijn. Je kunt er niet naar kijken zonder tranen in je ogen. Pas dan besef je wat het betekent: al die snelle mode, met slechte stoffen. Veel te goedkoop en bovendien uitnodigend om meer te kopen. Je maakt het niet beter door weer een tasje tweedehands kleding in te leveren. In de derdewereldlanden hebben ze ondertussen ook al een overschot. Wordt het daar verbrand. De kledingindustrie is na de aardolieindustrie de meest vervuilende. Dat beseffen mensen zich niet.”

En duurzame mode saai? Vermeer schudt haar hoofd. ,,Juist niet. Mensen weten vaak niet dat iets duurzaam is. Daarom juist ook doen we mee aan de modeshow die op zondag sowieso al op de Brink is, tijdens de Modedagen. Hebben we een speciaal eigen deel, waar de winkels laten zien hoe duurzame mode er uit ziet. Het zal verrassen.”