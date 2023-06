Jubilerende club in Deventer trekt al 100 jaar viervoeters en hun baasjes: ‘Ultiem genieten voor de hond’

Nacompetitie Lochem mag na ruime zege blijven dromen van promotie: “Hopelijk de kers op de taart”

Lochem is weer een ronde verder in de strijd om promotie naar de derde klasse. Op het eigen Sportpark De Elze werd tegenstander Rood Zwart uit Delden vakkundig over de knie gelegd. Na een flitsende tweede helft, waarin Lochem driemaal het net trof, eindigde de wedstrijd in een ruime 4-1 overwinning.