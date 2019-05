Jubilerende Deventer Cultuur Club steun in rug van talrijke projecten

Wat hebben Cursiefjes in de Kroeg, TamTam in de Zomer, Festival Klassiek met een Twist, Tentoonstelling DE MAN en het LOS Festival met elkaar gemeen? Deze culturele initiatieven zijn - net als veel andere - de afgelopen vijf jaar financieel ondersteund door de Deventer Cultuur Club. De DCC, die afhankelijk is van donateurs en sponsoren, kan jaarlijks circa 12.500 euro verdelen.

Momenteel heeft de DCC 207 donateurs. Particulieren dragen minimaal 5 euro per maand of 60 euro per jaar bij en voor bedrijven geldt een minimumbijdrage van 150 euro per jaar. Volgens bestuurslid Ingrid van Bergenhenegouwen verstrekt DCC gemiddeld circa 500 euro aan een project dat aan de voorwaarden voldoet. Voor cultureel-educatieve projecten is meer geld beschikbaar. Projecten moeten plaatshebben in de gemeente Deventer en voor iedereen toegankelijk zijn.

Ronde van Vedett

Op de DCC-site staan alle gehonoreerde projecten. Vreemde eend in de bijt lijkt het wieler-evenement de Ronde van Vedett. ,,We hebben deze ronde het eerste jaar gesubsidieerd omdat het een kleinschalig, nieuw project was dat verschillende delen van de historische stad op een bijzondere wijze met elkaar verbond”, zegt Van Bergenhenegouwen.