Jubileumtocht Bathmen trekt duizenden fietsers

Video Chaos op A1 bij Deventer na twee ongelukken

12:29 De A1 bij Deventer was vanmorgen het toneel van twee ongelukken. Hierdoor ontstond een lange file vanaf de Duitse grens richting Deventer. Vanwege Hemelvaart is het druk op de A1. Vele Duitsers gaan voor een dagje of een lang weekend naar Nederland. De file is inmiddels opgelost.