Jumbo Deventer ontruimd vanwege brandende frikandelbroodjes

In voorjaar duidelijkheid over snelle fietsverbinding De­ven­ter-Zut­phen

23 november De regio Stedendriehoek verwacht in het voorjaar duidelijkheid over de financiering van een verbeterde fietsverbinding tussen Deventer en Zutphen, via Epse en Gorssel. Een snelle fiets-as tussen de twee Hanzesteden kost zo'n tien miljoen euro, waarvan de gemeenten aan de route - Deventer, Lochem en Zutphen - een kwart moeten ophoesten.