Jumbo jaagt in Twello op dievegges die klant 4.000 euro afhandig maken

Wie het slachtoffer is en onder welke omstandigheden de diefstal is gebeurd en ontdekt, wil een woordvoerder van de supermarkt niet zeggen. Op Facebook staat: ‘Deze schatjes hebben zojuist de pincode van een klant afgekeken en haar portemonnee gestolen. Daarna is direct 4000 euro gepind !! Omgeving Twello graag doorgeven wanneer je ze ziet. Dank !!’

Slachtoffer

Woordvoerder Anne Coenen zegt dat de politie winkels en bedrijven adviseert om niet zelf foto's van mogelijke verdachten te publiceren. ,,We kunnen het niet verbieden, maar we hebben liever dat de opsporing via de politie gebeurt. Foto’s vrijgeven is een zwaar opsporingsmiddel dat wij pas in allerlaatste instantie inzetten als alle andere opties zijn geprobeerd. Je weet tenslotte niet zeker of dit de daders zijn.”