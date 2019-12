Jumbo jaagt in Twello op dievegges die klant 4000 euro afhandig maken

Dat meldt Jumbo Binnendijk in Twello op haar Facebook-pagina. Bij het bericht staat ook een foto van de vermoedelijke daders.

Wie het slachtoffer is en onder welke omstandigheden de diefstal is gebeurd en ontdekt, wil een woordvoerder van de supermarkt niet zeggen. Op Facebook staat: ‘Deze schatjes hebben zojuist de pincode van een klant afgekeken en haar portemonnee gestolen. Daarna is direct 4000 euro gepind !! Omgeving Twello graag doorgeven wanneer je ze ziet. Dank !!’

Doodsverwensingen

De toon in het bericht is wonderlijk te noemen. Onder het bericht zijn de racistische reacties niet van de lucht. De twee vrouwen, die de vermeende daders zouden zijn krijgen flink wat doodsverwensingen over zich heen. Volgens woordvoerder van Jumbo landelijk Paulien Straeter is een dergelijke berichtgeving op Facebook geen beleid van Jumbo. Op de vraag of ze zulke commentaren niet moderaten, of dat ze de aangeslagen toon normaal vinden kan ze niets zeggen. Maar Jumbo Binnendijk heeft misschien een telefoontje van het hoofdkantoor gekregen, want de commentaren zijn vanavond verwijderd.

Ook Albert Heijn heeft te maken met dergelijke praktijken. Mensen die pincodes afkijken en vervolgens klanten beroven. ,,Natuurlijk kennen wij dat ook. Maar wij posten nooit foto's van klanten op Facebook of waar dan ook,” zegt Jos Slutter, bedrijfsleider van Albert Heijn Zutphen. ,,Het mag gewoon niet en we willen dat niet. Als we zoiets bij de klauwen hebben, bellen we meteen de politie.”

Slachtoffer

Het slachtoffer heeft gisteren meteen aangifte gedaan bij de politie, bevestigt een woordvoerder. Het gaat om een 74-jarige vrouw uit Terwolde.