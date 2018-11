Justitie: 3 jaar cel voor strooptocht langs bejaarden in Deventer en Apeldoorn

Ahmed B., de man die ervan wordt verdacht veelal bejaarde bewoners in onder meer Deventer, Apeldoorn en Bathmen te hebben bestolen via een babbeltruc, moet vrezen voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag 3 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijk tegen de 38-jarige verdachte.

In alle gevallen kwam een ‘medewerker’ van een bedrijf aan de deur, meestal een energiemaatschappij, met de boodschap dat de bewoner geld terug kreeg. Wel moest de bewoner daarvoor zijn of haar pinpas en bijbehorende code afgeven. Vervolgens werd niet veel later de rekening geplunderd.

Het overkwam slachtoffers in februari in Apeldoorn, in maart in Bathmen en Lettele. Maar ook in Deventer, Eindhoven, Uden en Bergen op Zoom werd bewoners op die manier in totaal duizenden euro’s afhandig gemaakt.

Zwijgen

B. verklaarde eerder tegenover de onderzoeksrechter dat een deel van de feiten klopt. Maar toen hij bezoekjes in zijn cel kreeg van meerdere politiekorpsen in het land die zich afvroegen of B. ook daar deze truc heeft toegepast, knapte er iets bij hem. ,,Niet normaal wat mij in de schoot geworpen wordt’', zei hij donderdag tegen de rechters. Hij beriep zich vervolgens op zijn zwijgrecht.

Al deze zaken zijn aan B. te koppelen omdat de werkwijze identiek was, meent het Openbaar Ministerie. In twee gevallen werden vingerafdrukken in de woning gevonden die van B. moeten zijn. En het geld dat werd opgenomen, kwam bij B. terecht, aldus de officier van justitie. Het signalement dat het slachtoffer in Lettele opgaf, kwam overeen met de man die een restauranthouder bij de pinautomaat zag. Deze getuige had het nummerbord van de auto genoteerd waarmee de ‘pinner’ vertrok. Die wagen bleek op naam te staan van de broer van B.

Kwetsbare slachtoffers

Het oudste slachtoffer was een 93-jarige bijna blinde man. De officier van justitie rekent het B. zwaar aan dat hij zulke kwetsbare slachtoffers uitkoos. Ook wil ze dat de verdachte een criminele winst van ruim 9.000 euro betaalt. Raadsman Sicco Wester wees op de vele verschillende signalementen die zijn afgegeven. Het merendeel kwam niet in de buurt van het uiterlijk van zijn cliënt. Dat de werkwijze overeenkomt, is niet zo gek. ,,Deze babbeltruc wordt overal in het land toegepast.’'