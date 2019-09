Justitie: drie maanden cel voorwaardelijk voor hondenfokker uit Lettele én taakstraf

VideoHij staat bekend als de omstreden hondenfokker uit Lettele die tientallen van zijn dieren verwaarloosde. Maar volgens verdachte Jos W.S. (53) klopt er niets van die aantijgingen en had hij hooguit zijn administratie niet helemaal op orde. De aanklager eiste bij de rechtbank in Zwolle desondanks een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf.

De beelden die de diereninspectie vrijgaf na de controle in februari bij W.S. zorgden voor een schokgolf onder dierenliefhebbers. Op de beelden zijn smerige verblijven te zien en honden die er ogenschijnlijk slecht aan toe zijn. Ook op W.S. zelf had de video impact, zo vertelde hij tegenover de rechter. Volgens hem gaven de nare beelden een totaal verkeerd beeld van zijn bedrijf - Animal House, dat door anderen werd omgedoopt tot House of Horror – en waren het bovendien de inspecteurs die hardhandig met de dieren omgingen. En niet hijzelf.

Papieren

W.S. runde jarenlang een hondenfokkerij en hondenpension op het platteland in Lettele. Samen met zijn vrouw, die de benodigde papieren had om dit te doen. De twee gingen echter uit elkaar en de verdachte stond er alleen voor. Bij een inspectie in 2018 concludeerden de onderzoekers dat de administratie een janboel was. De paspoorten van de honden lagen kriskras door elkaar. De dieren waren ook niet geregistreerd. En door het vertrek van de vrouw, was er niemand aan de slag met de benodigde papieren.

Volledig scherm In Lettele werden honderd honden in beslag genomen. © Dierenbescherming

De inspecteurs constateerden nog iets anders. Dat de dieren slecht werden opgevangen. De verblijven waren smerig, er hing een sterke ammoniaklucht en er was onvoldoende water. W.S., die hardnekkig ontkent dat er sprake was van dierenverwaarlozing, kreeg een tik op de vingers. Een nieuwe controle, in februari 2019, brachten echter vrijwel dezelfde gebreken naar voren.

Euthanasie

Nu nam de inspectie 100 honden in beslag, waarvan er nu 21 euthanasie hebben gekregen, omdat ze er zo slecht aan toe waren. Een dierenarts noemde Animal House een ‘in- en intriest pension’. Het ergste pension dat ze ooit had gezien. Via sociale media regende het doodsbedreigingen. Het adres en de naam van W.S. werden gepubliceerd. De politie riep op om daarmee te stoppen.

W.S. wilde best toegeven dat zijn administratie niet geweldig was. Maar verwaarlozing? Dat nooit! In plaats daarvan gaf hij de inspectie de schuld van de omstandigheden in de kennels. Van de inspecteurs mocht hij niets meer doen tijdens de controle. Daardoor zouden de dieren urenlang hun hokken hebben ondergeplast en -gepoept. Bovendien maakten de controleurs de dieren bang, zo stelde de verdachte.

Geleden

Justitie vindt echter dat er sprake was van structurele problemen. De eis: 3 maanden celstraf voorwaardelijk en een taakstaf. Bovendien mag W.S. voorlopig niet meer aan de slag als pensionhouder. ,,Dat wil ik zelf ook helemaal niet meer”, zei hij. ,,Niemand wil nog een pup van me kopen. Als ze eenmaal mijn naam op Google hebben ingetikt, dan weet je genoeg.” Zijn raadsvrouw ging grotendeels voor vrijspraak en vond dat W.S. al genoeg geleden heeft.

Vonnis over twee weken.