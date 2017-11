Justitie eist celstraf en rijverbod tegen Deventenaar die dodelijk ongeluk veroorzaakte

Bashar M. reed vrijdagavond 14 oktober 2016 in een geleende Polo vanaf de A1 over de Rijssensestraat richting Almelo. Hij zei een visje te willen halen. Er zaten twee vrienden in zijn Volkswagen.

M. had haast, constateerde een voorligger. Hij drukte zijn bumper net niet tegen diens auto. Hij gaf flink gas en haalde in. Hij negeerde een doorgetrokken streep op de weg. Zijn Volkswagen belandde voor 1.65 meter op de andere weghelft.

Snoeihard gereden

Uit de richting Wierden naderde motorrijder Dannenberg. ,,Nog even een rondje doen’’, had hij tegen zijn moeder gezegd. De Saxion-student Vastgoed & Makelaardij zat goed in zijn vel. Hij had net een bijbaantje als chauffeur aangeboden gekregen en had een pak gekregen.

Volgens sommige getuigen zou de motorrijder ‘snoeihard’ hebben gereden, volgens een enkeling mogelijk 200 kilometer op de weg waar 80 de maximumsnelheid is. Bashar M. reed 97 km, bleek naderhand.

Hij bleek veel vaker veroordeeld voor verkeersvergrijpen. ,,Ik ga niet netjes 50 rijden’’, zei hij in de rechtbank. ,,U lijkt mij een roekeloze rijder’’, merkte rechtbankpresident Tony Rikken op.

'De glans is er af'

Officier Agelink vindt niet bewezen dat Nick Dannenberg te hard scheurde. Er kan een andere motorrijder zijn geweest. ,,Bovendien heft dat verdachte’s schuld niet op’’, aldus de aanklager. Hij vindt dat automobilist Bashar voor zijn onverantwoorde inhaalmanoeuvre het juridische predicaat ‘ernstige schuld’ moet krijgen.

In zijn slachtofferverklaring wijst vader Gerrit op het nutteloze van M.’s actie. ,,Op de rotonde, 250 meter verder, had hij gewoon langs die auto gekund. We hebben zo vaak tegen Nick gezegd: Doe voorzichtig. Dan gebeurt het toch, door een ander’’, werd voorgelezen. ,,Het leven wordt nooit meer zoals het was, de glans is er af.’’

Kaarsje

Nick’s vrienden plaatsten een gedenkteken langs de N350 (de weg Rijssen-Wierden). De verdachte zei daar naderhand een kaarsje te hebben aangestoken. Op advies van de politieman had hij een pal na het fatale ongeluk geschreven brief niet aan Nick’s familie verstuurd, meldde hij. De Deventernaar, die sinds juli in voorarrest zit op verdenking van drugshandel, zei contact met de nabestaanden te willen.