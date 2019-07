Justitie sleept omstreden hondenfokker uit Lettele voor de rechter na vondst 100 verwaarloosde dieren

videoHet Openbaar Ministerie gaat Animal House in Lettele strafrechtelijk vervolgen. Bij de hondenfokker werden eind februari honderd honden in beslag genomen omdat de dieren ernstig verwaarloosd werden.

Justitie stelde een strafrechtelijk onderzoek in naar het pension in het buitengebied van Lettele. De uitkomst daarvan is dat de fokker zich medio september bij het OM moet verantwoorden voor de wantoestanden. ,,Omdat wij strafrechtelijke overtredingen hebben geconstateerd gedurende het onderzoek’’, zegt woordvoerder Valentine Hoen. Wat die overtredingen precies zijn, kon Hoen niet zeggen.

Schokkende beelden

Dierenbescherming bracht begin maart schokkende beelden naar buiten van honden die er fysiek zeer slecht aan toe waren en niet waren gesocialiseerd:

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werden ze ondergebracht bij verschillende opvangadressen die een contract hebben met de RVO. Vrij snel na de inbeslagname moest één van de honderd honden worden afgemaakt omdat hij ernstig ziek was.

Gedragsdeskundigen van de Universiteit Utrecht deden de periode daarna onderzoek naar de kansen op socialisatie. Hoeveel honden zijn gesocialiseerd en elders ondergebracht, kan woordvoerder Tom Hoven van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) echter niet zeggen. ,,We kunnen niet een volledige specificatie geven over de aantallen en de stand van zaken. We zitten nog midden in het proces van het vinden van opvangadressen en socialisatie. Gedurende dit proces doen we geen uitspraken over specifieke aantallen om dit proces niet te verstoren.’’

Schrijnende zaak

Woordvoerder Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming liet destijds al weten dat hij niet eerder zo’n schrijnende zaak had meegemaakt. Hij trof enorm angstige honden aan, die niet benaderbaar waren. Nadat de Dierenbescherming de praktijken aan het licht bracht, liet de organisatie de zaak over aan andere partijen. ,,Het klopt dat wij destijds het verhaal naar buiten hebben gebracht, daarin hebben we de nadruk op ons aandeel in de zaak gelegd. Na het in bewaring nemen van de honden is onze rol beperkt en hebben RVO en justitie in Zwolle de zaak overgenomen.’’

Tot de zitting mag de broodfokker geen honden houden. Deze week werden bij een bezoek van deze krant aan de fokker nog wel enkele (eigen) honden aangetroffen op het terrein. De eigenaar van Animal House liet zich niet zien of horen en is vooralsnog onbereikbaar.