Justitie weigert katholieke kerk te vervolgen als criminele organisatie: ‘Dit gelóóf je niet’

Justitie heeft de room- katholieke kerk ‘heilig verklaard’ door geen stappen te ondernemen tegen de leiding hiervan. Dat zegt Theo Bruyns uit Deventer. Hij deed in januari 2019 aangifte tegen de wereldkerk, die hij als criminele organisatie beschouwt omdat deze opsporing van seksueel misbruik actief tegengaat. Een hoogst ongebruikelijke stap - nog nooit deed iemand dit - maar tevens een onvermijdelijke, zegt Bruyns. ,,Het is toch vreemd dat het misbruik in de kerk nooit strafrechtelijk is vervolgd? Of is de kerk soms een staat binnen een staat? Met eigen wetten en regels?’’