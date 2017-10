Bouw futuristische Vergaderfabriek vertraagd

11 oktober Het printen van Europa's eerste 3D-gebouw in Teuge loopt een aantal maanden vertraging op. Arvid Prigge van de Vergaderfabriek hoopte het betonnen gebouw in september te laten printen, maar haalde dat niet. Hij denkt aan december, maar volgens gemeente Voorst wordt dat later. ,,Er kan nog wel een half jaar overheen gaan voor de bouwvergunning is afgehandeld."