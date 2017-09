Juwelier Marleen Peters laat zich niet kisten door criminelen op Keizerslanden

'Een beetje moedeloos' is Peters na de derde inbraakpoging binnen een maand. Geknakt is de onderneemster zeker niet. Vooral ook omdat ze het op haar nieuwe stek op Winkelcentrum Keizerslanden drukker heeft dan ooit.

Speciaal glas

,,We hebben er speciaal glas in laten zetten. Waarom blijf je het proberen als je weet dat je toch niet binnenkomt?'', vraagt de juwelier zich donderdag af. Voor haar winkel wordt volop gewerkt in de bouwput ten behoeve van de nieuwe Lidl.

Bouwput

Het winkelcentrum is al lange tijd een bouwput en dat heeft volgens Peters als negatief gevolg dat de criminaliteit flink is toegenomen. Zij noemt als voorbeelden een zestal inbraken en zakkenrollerij. ,,Ik schrik hier wel van dat het hier zo crimineel is geworden.'' Zondagnacht hebben onverlaten volgens haar een shovel aan de praat gekregen en daarmee gereden. Wim Doppenberg van aannemer Draisma zegt in een reactie dat het om een elektrische heftruck ging. ,,Ze zijn daar mee bezig geweest.'' Hij kan niet zeggen of er mee gereden is.

Veiligheid

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens ligt een aanvraag om in de openbare ruimte - waarin de juwelier zit - buiten bewakingscamera's te mogen plaatsen. Peters: ,,Die hadden al lang moeten hangen. Het lastige is dat dit niet zo maar mag in verband met privacy schending. Naar mijn mening zijn we dit stadium voorbij. Het is zaak dat die camera’s er nú komen. Het moet leuk zijn om hier te kunnen winkelen op een veilige manier en het moet voor mij als ondernemer haalbaar zijn hier een winkel te hebben. Ik vind dat de gemeente hier ook verantwoordelijk voor is.''

Stalen platen

De politie neemt de reeks inbraakpogingen heel serieus, zegt Marleen Peters. ,,De politie is hier ook erg actief aan het surveilleren. Hopelijk weten ze de daders gauw op te pakken'' Om het inbrekersduo en andere criminelen af te schrikken, is de deur van de juwelier tijdelijk uitgerust met stalen platen, binnenkort komt hier tralies voor. Peters wil liever geen rolluiken.