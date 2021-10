KAART | Nieuwe coronapiek Staphorst tikt bijna jaar oud record aan, ook stijging in Apeldoorn

CHECK JOUW GEMEENTEIn Gelderland en de veiligheidsregio Overijssel zijn in de afgelopen 24 uur relatief veel coronabesmettingen gemeld. Staphorst is - opnieuw - met afstand de koploper in Nederland. Zwartewaterland, Apeldoorn, Elburg en Harderwijk vallen ook op.

In Staphorst zijn in het afgelopen etmaal 50 mensen positief op corona getest. Omgerekend komt dat neer op 289,7 positieve mensen per 100.000 inwoners: een score die ver weg ligt van de rest van Nederland. Het negatieve record van 25 december vorig jaar - 52 besmettingen - werd daarmee bijna verbroken.

Voor de gehele veiligheidsregio IJsselland ligt die waarde op 24,5. Een stuk lager dus dan in Staphorst, maar nog altijd bovengemiddeld voor Nederland. Ter vergelijking: de buurregio's Flevoland en Twente komen tot ongeveer de helft van deze waarde.

Ziekenhuisopnames

Er zijn zeven ziekenhuisopnames gemeld in IJsselland, in de voorbije 24 uur. Vijf daarvan betreffen inwoners van Staphorst, de andere twee patiënten komen uit Zwartewaterland en Raalte.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Gelderland valt Apeldoorn op met een behoorlijke stijging van het aantal positieve testuitslagen.

Dat waren er dit etmaal 69, waar het de afgelopen dagen rond de 30 per dag schommelde. Apeldoorn komt omgerekend uit op 41,9 positieve tests per 100.000 inwoners. Ook de ‘100.000-waardes’ van Nunspeet (28,6), Elburg (47) en Harderwijk (36,9) zitten boven het gemiddelde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De gunstige uitzonderingen in het verspreidingsgebied van de Stentor zijn Lochem, Heerde en Zeewolde, alle met slechts 1 positieve testuitslag, en Berkelland (3). Dat levert omgerekend ook lage waardes op.

Landelijk beeld

Landelijk stijgt het aantal positieve testuitslagen. Er zijn afgelopen dag ruim 2900 nieuwe gevallen genoteerd. Ook het weekgemiddelde loopt op.

Er zijn meer mensen in het ziekenhuis opgenomen (81) dan gemiddeld in de afgelopen tijd. Er liggen nu 512 mensen met covid in het ziekenhuis, van wie 138 op de intensive care. Er zijn zes overlijdens als gevolg van corona gemeld in het voorbije etmaal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.