KAART | Steeds minder mensen testen positief in de regio

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal mensen met een positieve test is wederom afgenomen. 1196 mensen in Oost Nederland testen positief, en dat is beduidend minder dan de afgelopen dagen. De daling komt doordat het aantal besmettingen met de deltavariant afneemt. De omikronvariant is nog aan een opmars bezig.

In IJsselland raakten relatief de minste mensen besmet, 326. Dat is op 100.000 mensen 61 personen. Dat lag niet aan Dalfsen en Kampen, want daar raakten toch nog best wat mensen toch besmet, respectievelijk 103,8 en 101 per 100.000 mensen. Deventer daarentegen meldde maar 33,6 besmettingen per 100.000 mensen.

Heerde (106,5 per 100.000), Putten (110,8) en Nijkerk (119,3) hebben het lastig in Noord en Oost Gelderland, waar 544 mensen een positieve melding kregen. Dat trekt het relatieve getal in de veiligheidsregio ook iets omhoog: 65,4 personen per 100.000 raakten besmet.

In Flevoland werden echter relatief de meeste mensen besmet. 76,1 personen per 100.000 inwoners, wat neerkomt op 326 mensen in totaal. In Lelystad stond het relatieve getal bijvoorbeeld op 86,5.

Het aantal positieve coronatests daalt ook landelijk nog altijd. Maar de daling gaat wel iets minder snel dan in de voorgaande dagen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen zondagochtend en maandagochtend 12.220 nieuwe gevallen. Voor een maandag is dat het laagste aantal sinds 8 november, ruim een maand geleden.

In de afgelopen zeven dagen zijn 98.317 besmettingen bevestigd. Dat is 19 procent minder dan de week ervoor. In de zeven dagen ervoor was de daling op weekbasis steeds meer dan 20 procent.

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week 14.045 positieve tests per dag genoteerd. Dat is het laagste niveau sinds 14 november. Het gemiddelde daalt voor de 15e dag op rij.

De daling komt doordat het aantal besmettingen met de deltavariant afneemt. Dat weegt tot nu toe zwaarder dan de toename van het aantal omikrongevallen. Het RIVM houdt er rekening mee dat dit binnenkort om kan slaan. Dan wordt de toename van ‘omikron’ groter dan de daling van ‘delta’, en dan kan een nieuwe golf beginnen. Zo ging het bij de opkomst van de alfavariant en de deltavariant ook.

In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 36 coronapatiënten aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 25 januari. Doorgaans zijn er op maandagen minder meldingen van sterfgevallen. Wanneer coronapatiënten in het weekeinde overlijden, wordt dit vaak in de loop van de maandag geregistreerd, waarmee ze meetellen in de cijfers van de dinsdag.

In de afgelopen week kreeg het RIVM 365 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld zo’n 52 per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau van de afgelopen dagen.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 2411 coronapatiënten. Dat zijn er 88 meer dan een etmaal geleden. Het is voor het eerst in een week dat de bezetting van Covidpatiënten in de ziekenhuizen stijgt.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1815 mensen met Covid-19. Dat zijn 101 patiënten meer dan een etmaal geleden. Het aantal opgenomen coronapatiënten op de intensive cares is afgelopen etmaal wel gedaald, met 13. In totaal houden nu 596 ernstig zieke mensen met Covid-19 een ic-bed bezet. Het is voor het eerst sinds 5 december dat er minder dan 600 coronapatiënten op de ic’s liggen.

