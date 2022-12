Kachel op 14 graden in Sallandse kerken: 'In de middeleeuwen was het in kerk ook koud’

MET VIDEO Voedselban­ken draaien in feestmaand op volle toeren: ‘Onprettig, maar klanten voelen arm om schouder’

Met de feestdagen voor de deur draaien de voedselbanken in Oost-Nederland op volle toeren. De laatste weken stromen de aanmeldingen binnen van huishoudens die amper geld overhouden voor eten. Is er voldoende eten voor hen? ,,In sombere tijden blijkt de solidariteit groot.”

7:11