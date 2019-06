Kamer wil stemmen Europese verkiezingen in Deventer opnieuw tellen

De Tweede Kamer wil dat de stemmen die bij de Europese verkiezingen op 23 mei zijn uitgebracht in stembureau bij speeltuin De Driehoek in Deventer, worden herteld. Bij het tellen van de stemmen zijn mogelijk fouten gemaakt.

Volgens de commissie voor de geloofsbrieven in de Tweede Kamer zijn er afwijkingen in de vaststelling van de uitslagen geconstateerd. ,,Soms zijn er minder stemmen dan stemkaarten, soms juist meer stemmen dan stemkaarten”, zegt voorzitter Renske Leijten. ,,Het is allemaal mensenwerk en we willen niemand aan de schandpaal nagelen, maar we willen wel weten hoe dat kan en hoe dit voorkomen kan worden.”

Geldige stemmen

Bij het stemlokaal in Deventer zijn volgens het proces-verbaal 725 geldige stemmen geteld. Maar volgens datzelfde proces-verbaal zijn er in totaal 710 stemmen uitgebracht. Ook zit er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Het stembureau zelf geeft geen verklaring voor het verschil in het proces-verbaal.

Het is vaker voorgekomen dat er onregelmatigheden zijn vastgesteld. Toch is het voor het eerst dat de Tweede Kamer tot hertelling van stemmen overgaat. Leijten zegt niet te weten waarom dat in het verleden niet eerder is gebeurd; toen was zij zelf nog geen lid van de commissie voor de geloofsbrieven.

Het stemlokaal in Deventer is niet de enige waar een hertelling moet plaatsvinden, ook in twee stembureaus in Haarlem en Brielle moeten de stemmen opnieuw worden geteld.

Volgende week