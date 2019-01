Kamervragen over internationale koers Saxion

video Fel bekriti­seer­de wethouder Kolkman (PvdA) van Deventer stapt onverwacht op

13:42 Wethouder Jan Jaap Kolkman van Deventer stapt per 27 februari op. Hij voelt onvoldoende draagvlak in de gemeenteraad. Kolkman ligt onder vuur door onder meer het omvallen van Werkmakelaar Oost, waarover de Stentor uitvoerig publiceerde. Zijn beoogd opvolger is PvdA-raadslid Rob de Geest. De Geest is tot nu toe beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie voor de PvdA in Den Haag. Kolkman treedt op eigen initiatief terug omdat hij onvoldoende draagvlak voelt in zijn samenwerking met de gemeenteraad.