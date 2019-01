Kamperen in de sneeuw met uitzicht op Deventer

Hij zit in zijn T-shirt binnen. Een beter bewijs dat het lekker warm is in de caravan van Jan en Jacqueline Uithol is er niet. Ze bivakkeren deze week op de Stadscamping in Deventer. Hun eenzame Eriba-caravan midden op het besneeuwde terrein trekt de aandacht. Is dit leuk?

,,Kom gauw binnen, anders vliegt de warmte weg. Wel even de schoenen uit”, zeggen ze gastvrij. Ze lijden geenszins onder de temperaturen buiten. De kachel staat aan, het koffiezetapparaat doet zijn werk, non-stop-radio speelt, boekje lezen en 's avonds de tv aan.

Schildersbedrijf

Hoewel ze elk jaar zo’n zeven maanden lang elk weekend en weekjes tussendoor kamperen is dit de eerste keer in de sneeuw. ,,Toen we dinsdagmorgen weggingen vanuit Uithoorn vlokte het al een beetje, maar we hadden geen idee dat het zo veel zou worden. Er ligt hier zeker wel 5 centimeter”, zegt de 62-jarige ondernemer uit Noord-Holland. Hij heeft een schildersbedrijf en een firma die tennisbanen aanlegt. In beide branches is het een rustige tijd, vandaar het weekje weg. In de zomervakantie gaat het ook naar Duitsland, Oostenrijk of Noorwegen. Nu voor de tussendoor vakantie geen uitzicht op besneeuwde bergtoppen, maar de witte 60 meter hoge Lebuinustoren.

Elektrische deken

De caravan is van alle gemakken voorzien en heeft zelfs een buitenthermometer die binnen afgelezen kan worden: ,,Het was vannacht bijna -3 graden. Dan hebben we natuurlijk wel de kachel uit, maar de elektrische deken is mee”, zeggen ze, wijzend naar het vaste tweepersoonsbed in de caravan. Jan laat op zijn mobiel een stoere foto zien waarop hij in korte broek en op slippertjes door de sneeuw naar de wasruimte loopt. ‘Bikkel hè!”, zegt zijn vrouw.

Caravan wegslepen

Het echtpaar knijpt hem nog wel een beetje als ze vrijdag weer de terugreis gaan aanvaarden. ,,Ik heb geen 4 x 4 auto, dus het is de vraag of we hem hier weg kunnen trekken. Maar de beheerder van de camping heeft toegezegd dat hij kan helpen met zijn jeep. En als we dan eenmaal op het asfalt staan, dan redden we ons weer.”