Kamperen voor een dagje

De woongroep 7&8 van Sint Jozef bedacht het plan. En Carinova adopteerde het. Nu staat een 'little tiny house' op de kampeerlocatie. Het is een bijzonder milieuvriendelijk huisje geworden wat met hulp van jongeren van een sociale werkplaats is gerealiseerd. Het is op maat gemaakt en ingericht met herkenbare zaken van vroeger, in de keuken is bijvoorbeeld een ouderwets kooktoestel ingebouwd. Maar het is ook geschikt voor rolstoelen en hoog/laag bedden. De zorgorganisatie hoopt op een zomer vol plezier rondom de camping.