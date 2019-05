Kan de buurman van Mimik in Deventer straks echt de bootjes niet meer zien?

Bootjes op de IJssel. Hij zou ze niet meer kunnen zien vanaf zijn deels overdekte balkon aan de Nieuwe Markt, in het centrum van Deventer. Jacques Struis, de ‘achterbuurman’ van het in aanbouw zijnde filmtheater Mimik (voorheen bekend als Viking) in Deventer, liet het afgelopen jaar meermaals doorschemeren dat hij zijn uitzicht op de rivier en uiterwaarden verliest als het filmtheater aan de Welle hoger zou worden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hij beklaagde zich er vorige week andermaal over dat ‘er nog nooit iemand van de gemeente was langsgekomen’ om te kijken naar zijn situatie, naar het verwachte verlies van uitzicht en daarmee waarde van zijn woning. Het was één van de redenen waarom hij onlangs de voorzieningenrechter vroeg om een bouwstop voor het filmtheater op te leggen en waarom hij ook een andere gerechtelijke procedure heeft aangekondigd: hij zou anders achter een muur komen te zitten.