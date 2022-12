Kan Deventer concurrentie verwachten voor het Dickens Festijn? ‘Decor van Deventer is uniek’

Met video Wéér een brand rond spoor in Deventer: auto niet meer te redden

Aan de Weseperstraat in Deventer is vannacht een auto in vlammen opgegaan. Op de parkeerplaats waar vroeger de Karwei zat, tegen het spoor aan, kon de brandweer niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Het is niet de eerste brand in de afgelopen weken rond het spoor in Deventer.

6 december