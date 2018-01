Kan Deventer nog van het filmtheater af?

Kan de gemeente Deventer nog van het filmtheater de Viking afzien?

NEE

Er is inmiddels twaalf miljoen euro voor de Viking uitgegeven, zo maakt verantwoordelijk wethouder Frits Rorink (CDA) duidelijk. Dat is niet te zien op de bouwplaats, daar is alleen de fundering aangebracht. Weliswaar zijn de speciaal in Duitsland gemaakte betonplaten peperduur. De twaalf miljoen zit vooral in de waarde van het contract met de aannemer en alle andere overeenkomsten, waarvoor met partijen contracten zijn aangegaan.

Komt er een andere bestemming voor het filmtheater, dan moet de twaalf miljoen goeddeels worden afgeschreven. Dan vloeit er een enorm bedrag aan gemeenschapsgeld door het putje. Daar komt bij dat Deventer een bijdrage van de provincie Overijssel heeft ontvangen van vijf miljoen voor het filmtheater. Als de bouw niet doorgaat, wil Overijssel de vijf miljoen euro terug.

Tot de bouw van het filmtheater is besloten in 2012, omdat de toenmalige gemeenteraad dat nodig vond. Theater Bouwkunde en Filmhuis de Keizer wilden samenwerken in één gebouw. Beide voorzieningen hebben ongeveer dezelfde doelgroep. Met horeca erbij is dat al een goede formule gebleken in onder meer Den Bosch en Nijmegen.

Het theater van Bouwkunde (12.000 bezoekers per jaar) voldoet niet aan de eisen van de tijd en zou moeten worden opgeknapt. Het filmhuis (57.000 bezoekers per jaar) wil al jaren een derde en vierde zaal. Die uitbreiding zou nog meer bezoekers trekken. Op de huidige locatie naast de schouwburg kan dat niet.

JA

Er is inmiddels twaalf miljoen euro voor de Viking uitgegeven, maar niet al het geld is onherroepelijk weg. Wethouder Rorink schrijft aan de gemeenteraad dat hij niet weet wat er gebeurt als de contracten worden ontbonden. Hoewel er al sinds de zomer een jurist over de schouders van de projectleiding meekijkt, lijkt het de hoogste tijd om die risico's goed in te schatten.

Wat kostte het daadwerkelijk? Als al die extra kosten niet de schuld zijn van de projectleiding (NV Maatschappelijk Vastgoed) moet er toch een andere partij (aannemer, adviseur, architect) aansprakelijk gesteld kunnen worden. Desnoods via de rechter, een weg die Rorink echter niet wil bewandelen. Bovendien is de vraag: gaat de Viking niet nog meer geld kosten, nu de bouw nog echt op stoom moet komen?