Kan een ziekenhuis patiënten ‘van ver‘ weigeren?

Staatslie­denkwar­tier Zutphen meest inbraakge­voe­lig in deze regio

16:23 Wie in het centrum van Lochem, de wijk Keizerslanden in Deventer, het centrum van Deventer of het Staatsliedenkwartier van Zutphen woont, loopt in deze regio de grootste kans op een inbraak in huis. Dat blijkt uit de Inbraakbarometer, die verzekeringsmaatschappij Interpolis online heeft gezet.