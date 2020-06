Kan jachtcottage De Worp met crowdfunding terug naar originele staat van 1928?

Wie Huize De Worp binnenstapt, zet een stap in de tijdmachine. In rap tempo vlieg je van een pandemie in 2020 naar de serene rust van 1928. Hoewel, sereen... In de bed & breakfast kom je ogen en oren tekort om al het antiek, de schilderkunst en jarenoude tapijten goed te kunnen bestuderen. De klassieke volksmuziek van Bartók maakt het af. En toch is eigenaar Gerrit Komen nog niet helemaal tevreden.

Zijn grootvader liet het huis in 1928 bouwen en zijn grootmoeder woonde er tot 1989. Toen ze overleed, erfde Komen het huis en maakte hij er op 17-jarige leeftijd direct een bed & breakfast van. ,,Je stapt hier de periode 1928-1960 binnen. Alles wat je hier ziet komt uit de inboedel van mijn grootmoeder. En de geschilderde vogels zijn ook door haar gemaakt.’’

Volledig scherm Gerrit Komen in zijn weekend- en jachtcottage De Worp in Deventer. © FOTO HISSINK

Quote Ik wil dit huis in stand houden, zo origineel mogelijk. Voor deze actie moet ik een drempel over, maar die wordt wel ingegeven door corona. Overal staan mensen met de pet in de hand Gerrit Komen , Eigenaar Bed & Breakfast Huize De Worp

Terug naar originele staat

Komen wil het huis nóg meer terugbrengen naar de originele staat. Dat betekent noodzakelijk schilderwerk, reparaties aan de gevels maar vooral ook een forse renovatie van de tuin. Daar staat een enigszins modern tuinhuisje, één die er in 1928 natuurlijk niet stond.

,,Ik heb het originele huisje zelf laten slopen, omdat de staat zo slecht was. De mensen willen op een originele plek logeren en dat combineren met een bezoek aan de stad. Ik wil het cultuurhistorisch erfgoed bewaren, desnoods door het terug te bouwen.’’

En dus werkte hij tijdens de piek van de coronacrisis aan het plan voor een tuinhuisje. De omgeving van De Worp bestond in de beginperiode van het huis uit tuinderijen van mensen uit de stad. ,,De wijk is ontstaan omdat mensen uit de stad hier hun tuinderijen met theekoepeltjes hadden. Het zou geweldig zijn als juist op deze plek weer zo’n huisje in originele staat komt te staan.’’

Volledig scherm Het huidige ‘moderne’ tuinhuis van Huize De Worp wordt als het aan eigenaar Gerrit Komen vervangen door een theehuisje zoals die bij de bouw in 1928 op het erf stond. Daar heeft hij wel hulp van anderen voor nodig, want door de coronacrisis kan hij de 70.000 euro niet zelf ophoesten. © FOTO HISSINK

Fors prijskaartje

Maar daar hangt een fors prijskaartje aan, Komen schat de kosten op bijna 70.000 euro. Als hij een normaal voorjaar had gehad, had hij de inkomsten daarvoor aangewend. ,,In de jaren hiervoor kon ik budget vrijhouden voor het onderhoud. Maar in de afgelopen maanden is er meer schuld opgebouwd dan dat er is bijgekomen.’’

Zo moeilijk als dit jaar had hij het nog nooit. ,,Van 15 maart tot eind mei heb ik geen gasten gehad. En zodra de weersverwachting slecht wordt, zeggen mensen af. Omdat ze niet binnen willen zitten, ook niet in restaurants. Het is vreemd, het zijn maar een paar maanden dat we dicht zaten. Maar de gevolgen zijn heel bijzonder. En vorig jaar had ik hier 26 nationaliteiten, nu alleen maar Nederlanders.’’

Met de pet rond

Maar de Deventenaar – het huis behoort al bijna 100 jaar toe tot dezelfde familie – weigert bij de pakken neer te zitten en is daarom een crowdfundingsactie begonnen. Om noodzakelijk onderhoud te kunnen doen, maar vooral om het huisje te kunnen bouwen. ,,Volgend jaar hoop ik te bouwen. Het streven is om het bedrag met kerst binnen te hebben.’’

De teller staat na enkele dagen nu op bijna 500 euro. ,,Ik wil dit huis in stand houden, zo origineel mogelijk. Voor deze actie moet ik een drempel over, maar die wordt wel ingegeven door corona. Overal staan mensen met de pet in de hand.’’

Volledig scherm De woonkamer van Huize De Worp. © FOTO HISSINK

Volledig scherm De keuken van Huize De Worp in Deventer. © FOTO HISSINK