Kannibalisme onder nieuwsbladen Deventer'

Ineens verscheen er begin dit jaar doordeweeks een nieuw huis-aan-huisblad in Deventer: Deventer Nieuws. En kort erna werd de uitgave van het al jaren bestaande Deventer Extra opgeschort. Wat is hier aan de hand? Mediaburo Schoppema stopte begin dit jaar de lange samenwerking met Artzet Media in de krant Deventer Extra. Volgens het mediabureau kostte het te veel tijd en leverde het zoeken van advertenties te weinig op. Maar hij begon kort erna wel met de acquisitie voor de nieuwe krant Deventer Nieuws. Volgens Artzet put hij daarbij uit de lijst van adverteerders van Extra. Artzet ziet niet dat deze twee kranten naast elkaar kunnen bestaan. Via een kort geding wil het bedrijf bereiken dat Deventer Nieuws niet mag verschijnen. ,,Deventer Nieuws maakt onze beide kranten kapot'', zei de mede-eigenaar van Artzet Media tegen de rechter.

Volgens de raadsvrouw van Schoppema was het stoppen met Deventer Extra een eigen besluit van Artzet. Het belang dat in het geding zou zijn, is daarmee komen te vervallen. Immers: beide kranten 'eten elkaar niet meer op' nu Extra is opgeschorst. Bovendien hebben beide partijen nooit een concurrentiebeding afgesproken. En aangezien dit een vrije markt is, mag iedereen een nieuwe krant beginnen, ook de gedaagde. En daar gaat hij de fout in, zei advocaat Paul Schepel. Want er zijn grenzen aan vrije concurrentie. ,,Als je op onrechtmatige manier profiteert van de goodwill van een ander, dan ligt het heel anders.''

Schoppema zelf zette uiteen waarom beide kranten goed naast elkaar kunnen bestaan. ,,Deventer Extra is een ontzettend sterke krant, ze bestaat al zes jaar.'' Er zijn ondernemers die liever doordeweeks adverteren dan in het weekend zoals in de Extra. Dat maakt dat de nieuwe krant niet met de oude maar met andere bladen concurreert, zoals Deventer Post. De beklaagde heeft voorgesteld dat ArtZet Extra om niet mocht hebben. ,,Dat is wel een jaaromzet van 60.000 euro.'' De klager vond dat een kulverhaal. Het was misschien deze omzet, maar met het concurrerende Nieuws ernaast blijft daar weinig van over. Bovendien weet de beklaagde hoeveel de adverteerders betaalden in Extra. En hij maakt zo misbruik van die kennis.